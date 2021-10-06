Аргентина отменит ограничения на прибытие в страну воздушным транспортом

Аргентина отменит ограничения на прибытие в страну воздушным транспортом
Власти снимут ограничения по количеству прибывающих в страну авиапассажиров. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Власти Аргентины с 19 октября отменят все ограничения на прибытие в страну авиарейсами, введенные ранее из-за пандемии COVID-19.

Одной из причин такого решения является достижение порога 50% вакцинированного населения, сообщили на своей странице в Twitter Национальное управление гражданской авиации южноамериканской страны.

По данным Минздрава, среди 45,8 млн местных жителей полный курс иммунизации прошли более 23 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Аргентине госпитализировали 0,0007% привитых «Спутником V». Самыми распространенным жалобами после прививки оказались головная и мышечная боль, повышенная температура и боль в месте укола.

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