В Аргентине госпитализировали 0,0007% привитых «Спутником V»

В Аргентине госпитализировали 0,0007% привитых &#171;Спутником V&#187;
Вакцина "Спутник V". Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В Аргентине госпитализация после вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» потребовалась в 0,0007% случаях.

Согласно отчету Минздрава республики, частота госпитализаций после вакцинации «Спутником V» составила 0,66 случаев на 100 тысяч привившихся.

По данным на 31 июля, для вакцинации населения Аргентины была использовала 11 368 961 доза российской вакцины. Нежелательные побочные эффекты были зафиксированы в 41 545 случаях, из них госпитализация потребовалась только 75 случаях, то есть в 0,0007% от общего числа введенных доз.

Самыми распространенным жалобами после прививки оказались головная и мышечная боль, повышенная температура и боль в месте укола.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Белоруссия получила 250 тысяч доз российской вакцины от коронавируса.

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