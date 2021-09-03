Белоруссия получила 250 тысяч доз российской вакцины от коронавируса

Белоруссия получила 250 тысяч доз российской вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о растущем спросе на российскую вакцину. Фото: sputnikvaccine.com/rus

Белоруссия получила от России 250 тысяч доз вакцины от ковида «Спутник Лайт».

Белоруссия получила столько вакцины, сколько раннее заказала у страны-соседа. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич поблагодарил правительство и минздрав России за оказанную помощь в борьбе с ковидом, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о растущем спросе на российскую вакцину из-за эффективности лекарства против существующих мутаций ковида.

Белоруссия в этом месяце также купит миллион доз китайской вакцины Sinopharm от ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия достигнет коллективного иммунитета от ковида этой осенью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что для достижения этой цели нужно вакцинировать более 90 миллионов жителей России — 80% населения.

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