Белоруссия получила 250 тысяч доз российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о растущем спросе на российскую вакцину. Фото: sputnikvaccine.com/rus

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о растущем спросе на российскую вакцину. Фото: sputnikvaccine.com/rus

Белоруссия получила от России 250 тысяч доз вакцины от ковида «Спутник Лайт».

Белоруссия получила столько вакцины, сколько раннее заказала у страны-соседа. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич поблагодарил правительство и минздрав России за оказанную помощь в борьбе с ковидом, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о растущем спросе на российскую вакцину из-за эффективности лекарства против существующих мутаций ковида.

Белоруссия в этом месяце также купит миллион доз китайской вакцины Sinopharm от ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия достигнет коллективного иммунитета от ковида этой осенью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что для достижения этой цели нужно вакцинировать более 90 миллионов жителей России — 80% населения.