Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет от COVID-19

Россия достигнет коллективного иммунитета от ковида этой осенью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она отметила, что для достижения этой цели нужно вакцинировать более 90 миллионов жителей России — 80% населения. Голикова обратила внимание, что все зависит россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».
Коллективный иммунитет можно получить двумя способами: либо человек переболел, либо привился. Чем больше людей переболеет или сделает прививку, тем быстрее достигнут коллективный иммунитет, отметила вице-премьер.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 180 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в 47-м регионе болезнь подтвердилась у 63 674 человек.