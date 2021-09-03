Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет от COVID-19

Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет от COVID-19
Чем больше людей переболеет или сделает прививку, тем быстрее достигнут коллективный иммунитет. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Россия достигнет коллективного иммунитета от ковида этой осенью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она отметила, что для достижения этой цели нужно вакцинировать более 90 миллионов жителей России — 80% населения. Голикова обратила внимание, что все зависит россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».
Коллективный иммунитет можно получить двумя способами: либо человек переболел, либо привился. Чем больше людей переболеет или сделает прививку, тем быстрее достигнут коллективный иммунитет, отметила вице-премьер.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 180 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в 47-м регионе болезнь подтвердилась у 63 674 человек.
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