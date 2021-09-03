В Ленобласти коронавирусом заразились еще 180 человек

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 180 человек
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 180 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии в 47-м регионе болезнь подтвердилась у 63 674 человек. Умерли за сутки от COVID-19 – 3 человека, за все время пандемии — 2 416 жителей.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 1 437 случаев. Лидирует Москова — 1 633 случая. На третьем месте Московская область — 681. Ленобласть заняла 36-ю строчку рейтинга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые штаммы коронавирусной инфекции, в том числе «лямбда», не распространяются на территории России.

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