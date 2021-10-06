Экс-замминистра просвещения Марина Ракова сама пришла в полицию

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова сама пришла в полицию
Ракова самостоятельно пришла в полицию. Фото: скриншот Instagram

Вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, подозреваемая в хищении более 50 млн, самостоятельно пришла в полицию.

Как сообщает ТАСС, Ракова в настоящее время находится в московском ГСУ МВД, с ней проводятся следственные действия. Вместе с Раковой задержан ее гражданский муж.

МВД намерено предъявить Раковой обвинение. Кроме того, ведомство планирует обратиться в суд с требованием избрать подозреваемой меру пресечения.

Также стало известно, что с понедельника, 4 октября, она освобождена от должности в Сбербанке.

Напомним, дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой связано с хищением бюджетных средств в период ее работы в должности заместителя министра Минпросвещения. По версии следствия, преступление произошло в 2019 году при реализации госпрограммы «Образование». В деле также замешана российско-британская Московская высшая школа социальных и экономических наук, которая принимала участие в проекте «Учитель будущего» федерального значения.

В 50 млн. руб. оценен ущерб, причиненный государству. В скоро времени следствие проверит контракты на 150 млн рублей, которые также лоббировала вице-президента Сбербанка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супруг Марины Раковой захотел внести залог за арестантов.

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