Экс-замминистра просвещения Марина Ракова сама пришла в полицию

Вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, подозреваемая в хищении более 50 млн, самостоятельно пришла в полицию.

Как сообщает ТАСС, Ракова в настоящее время находится в московском ГСУ МВД, с ней проводятся следственные действия. Вместе с Раковой задержан ее гражданский муж.

МВД намерено предъявить Раковой обвинение. Кроме того, ведомство планирует обратиться в суд с требованием избрать подозреваемой меру пресечения.

Также стало известно, что с понедельника, 4 октября, она освобождена от должности в Сбербанке.

Напомним, дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой связано с хищением бюджетных средств в период ее работы в должности заместителя министра Минпросвещения. По версии следствия, преступление произошло в 2019 году при реализации госпрограммы «Образование». В деле также замешана российско-британская Московская высшая школа социальных и экономических наук, которая принимала участие в проекте «Учитель будущего» федерального значения.

В 50 млн. руб. оценен ущерб, причиненный государству. В скоро времени следствие проверит контракты на 150 млн рублей, которые также лоббировала вице-президента Сбербанка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супруг Марины Раковой захотел внести залог за арестантов.