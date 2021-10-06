В жилом доме на Рябовском шоссе взорвался газ

В Красногвардейском районе Петербурга в среду днем произошел взрыв газа в жилом доме.

Об этом Gazeta.SPb.ru сообщили в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз». ЧП произошло в жилом доме на Рябовском шоссе, 57. Информация о взрыве поступила в 11:30.

Прибывшие к месту происшествия специалисты выяснили, что газ взорвался в совмещенном помещении ванной и кухни. В результате хлопка в квартире выбило окна.

Предварительно, взрыв произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Отмечается, что техобслуживание проводилось в марте этого года.

По данным ТАСС, при взрыве пострадал один человек.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине подняли сошедшие с рельс цистерны и ликвидировали утечку газового конденсата.