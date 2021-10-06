В Гатчине подняли сошедшие с рельс цистерны и ликвидировали утечку газового конденсата

Работникам экстренных служб удалось ликвидировать утечку газового конденсата из опрокинувшихся цистерн на станции Гатчина-Товарная-Балтийская Октябрьской железной дороги. Вагоны сошли с рельс вечером вторника, к пяти утра среды ситуация стала штатной.

Аварийно-восстановительные работы на месте чрезвычайного происшествия проводили сотрудники экстренных служб и два спецпоезда. Напомним, что вечером 5 октября пять вагонов грузового состава, в том числе две цистерны с газовым конденсатом, сошли с рельсов. К счастью, в инциденте никто не пострадал, а возможный ущерб экологии удалось предотвратить — течь, обнаруженная в одном из вагонов.

По предварительным данным, причиной ЧП стало боковое столкновение грузового поезда и маневрового состава. Инцидент привлек внимание правоохранительных органов, Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ инициировало доследственную проверку на предмет нарушения правил безопасности.

Аварийно-восстановительные работы должны были завершить к 3:00 среды, но в итоге поставить вагоны на рельсы удалось только в 5:38. Впрочем, и само происшествие, и небольшая задержка специалистов никак не сказались на движении пассажирских поездов.

Напомним, что недавно в Ленобласти транспортные полицейские поймали двоих граффитистов, раскрасивших вагоны поездов. Вандалами оказались 33-летний мигрант и 27-летний петербуржец. Хулиганы действовали сразу на нескольких ж/д станциях — Луга, Ораниенбаум и Гатчина-Балтийская, — и «работали» преимущественно по ночам. У граффитистов изъяли складную лестницу, баллончики с краской, респираторы и эскизы рисунков. При этом сами нарушители считают свою деятельность искусством и не согласны с претензиями стражей порядка.