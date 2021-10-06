В коронавирусной Покровской больнице заработал единственный аппарат КТ

В коронавирусной Покровской больнице заработал единственный аппарат КТ
Покровская больница. Фото: скриншот Google Maps

В Покровской больнице, которая принимает ковидных больных, снова заработал один из компьютерных томографов.

Об этом сообщили сегодня, 6 октября. Как сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга, диагностическое исследование прошли первые пациенты.

На территории больницы находятся два томографа — непосредственно в стационаре и в частной клинике. Недостающую деталь вчера доставили через таможню. Детали для второго томографа пока в пути.

Напомним, что сейчас Покровская больница является одним из самых масштабных ковидных стационаров. Хотя там развернуто лишь 579 коек для пациентов с коронавирусом, на лечении находятся около 600 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Покровской больнице пришел в негодность единственный аппарат компьютерной томографии. Вместо КТ предложили делать рентген.

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