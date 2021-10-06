«Мы сильнее, когда говорим в один голос»: газовый кризис объединяет ЕС

По мере снижения погодных температур в Европе растет градус скандала, связанного с рекордным скачком цен на газовое топливо.

Пять стран ЕС объединились, чтобы инициировать расследовать «функционирование европейского рынка газа». Об этом говорится в совместном заявлении Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции. Его опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter.

Текст обращения был размещен на сайте министерства финансов Франции. Его подписали министры экономики и финансов упомянутых стран.

Его опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter.

«Нам нужен инструментарий европейской политики для координации национальных ответных мер для немедленного реагирования на резкий скачок цен», — говорится в документе.

Также сообщается о готовности и необходимости реформировать европейский рынок электроэнергии.

«Рынок электроэнергии имеет много преимуществ: он всегда обеспечивает энергоснабжение для всех европейских стран», — подчеркивают авторы заявления. Они также призывают создать условия, чтобы максимально быстро снизить зависимости Европы от стран-экспортеров газа. «Энергия ветра и солнца будут играть ключевую роль в диверсификации наших систем энергоснабжения», — декларируют страны, подписавшие заявление.

Цены на газ в Европе на открытии торгов 6 октября выросли до нового исторического максимума, превысив отметку $1600 за 1 тыс. куб. м. Как отмечают эксперты, рост может быть частично вызван техническими моментами финансового рынка. Но это может быть главной причиной произошедшего.

«Переговоры о поставках вакцин научили нас, что мы сильнее, когда говорим в один голос, — цитирует испанского министра Надию Кальвиньо канал Евроньюс. — Мы считаем, что институты Евросоюза должны решительно отстаивать интересы всех 27 стран-членов, когда имеют дело с крупными, международными поставщиками газа».

Страны, подписавшие заявление, призывают остальные страны, которые являются членами Евросоюза, скоординировать усилия по предотвращению топливного кризиса. Именно он станет главной темой на саммите ЕС, в который состоится конце октября.