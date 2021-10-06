«Мы сильнее, когда говорим в один голос»: газовый кризис объединяет ЕС

«Мы сильнее, когда говорим в один голос»: газовый кризис объединяет ЕС
Пять стран ЕС призвали расследовать причины резкого роста цен на газ. Фото: Рixabay

По мере снижения погодных температур в Европе растет градус скандала, связанного с рекордным скачком цен на газовое топливо.

Пять стран ЕС объединились, чтобы инициировать расследовать «функционирование европейского рынка газа». Об этом говорится в совместном заявлении Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции. Его опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter.

Текст обращения был размещен на сайте министерства финансов Франции. Его подписали министры экономики и финансов упомянутых стран.

Его опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter.

Совместное заявление пяти стран опубликовал в своем блоге журналист Хавьер Блас. Фото: @JavierBlas

«Нам нужен инструментарий европейской политики для координации национальных ответных мер для немедленного реагирования на резкий скачок цен», — говорится в документе.

Также сообщается о готовности и необходимости реформировать европейский рынок электроэнергии.

«Рынок электроэнергии имеет много преимуществ: он всегда обеспечивает энергоснабжение для всех европейских стран», — подчеркивают авторы заявления. Они также призывают создать условия, чтобы максимально быстро снизить зависимости Европы от стран-экспортеров газа.

«Энергия ветра и солнца будут играть ключевую роль в диверсификации наших систем энергоснабжения», — декларируют страны, подписавшие заявление.

Цены на газ в Европе на открытии торгов 6 октября выросли до нового исторического максимума, превысив отметку $1600 за 1 тыс. куб. м. Как отмечают эксперты, рост может быть частично вызван техническими моментами финансового рынка. Но это может быть главной причиной произошедшего.

«Переговоры о поставках вакцин научили нас, что мы сильнее, когда говорим в один голос, — цитирует испанского министра Надию Кальвиньо канал Евроньюс. — Мы считаем, что институты Евросоюза должны решительно отстаивать интересы всех 27 стран-членов, когда имеют дело с крупными, международными поставщиками газа».

Страны, подписавшие заявление, призывают остальные страны, которые являются членами Евросоюза, скоординировать усилия по предотвращению топливного кризиса. Именно он станет главной темой на саммите ЕС, в который состоится конце октября.

газ газовое топливо евросоюз рекордный рост цен топливный кризис


 

Новости партнеров
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Мы сильнее, когда говорим в один голос»: газовый кризис объединяет ЕС
Врачи назвали главный фактор выживаемости больных коронавирусом
На спортивные мероприятия пустят 30% привитых зрителей
Пользователи приложения «Госуслуги.Авто» теперь могут проверять ...
Актриса Юлия Пересильд: биография и личная жизнь первой женщины, ...
Любовный гороскоп на октябрь 2021: кто встретит любовь, а кому не повезет
В Петербурге продлили маршрут трамвая №7
ГАТИ: светофоры на Суворовском ремонтируют, не обеспечив безопасность пешеходов