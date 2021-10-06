Контрольно-счетная палата Петербурга проверит деятельность МФЦ

В среду Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку использования средств городского бюджета ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
КСП приступила к плановой проверке использования средств бюджета центром за 2019-2021 годы. Контрольное мероприятие пройдет под руководством аудитора Егора Бушева.
В 2019 году город выделил учреждению 3,17 миллиарда рублей, в 2020-м — 3,2 миллиарда, в 2021 — 3,8 миллиарда.
Главный офис МФЦ находится на улице Красного Текстильщика. Подразделения центра есть в каждом районе города.
Проверка будет длиться до 6 декабря, сообщили в пресс-службе городской КСП.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КСП Петербурга нашла в МО Ульянка 130 нарушений на 86 млн рублей.