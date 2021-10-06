Контрольно-счетная палата Петербурга проверит деятельность МФЦ

Проверка будет длиться до 6 декабря. Фото: lenobl.ru

Проверка будет длиться до 6 декабря. Фото: lenobl.ru

В среду Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку использования средств городского бюджета ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

КСП приступила к плановой проверке использования средств бюджета центром за 2019-2021 годы. Контрольное мероприятие пройдет под руководством аудитора Егора Бушева.

В 2019 году город выделил учреждению 3,17 миллиарда рублей, в 2020-м — 3,2 миллиарда, в 2021 — 3,8 миллиарда.

Главный офис МФЦ находится на улице Красного Текстильщика. Подразделения центра есть в каждом районе города.

Проверка будет длиться до 6 декабря, сообщили в пресс-службе городской КСП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КСП Петербурга нашла в МО Ульянка 130 нарушений на 86 млн рублей.