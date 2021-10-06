Локдауна и принудительной вакцинации от COVID в России не будет

Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
В России из-за пандемии коронавируса не планируют вводить локдаун, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В России из-за пандемии коронавируса не планируют вводить локдаун, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как передает ТАСС, общероссийский локдаун, по словам Матвиенко, вводиться не будет, но при этом субъекты страны вправе принимать необходимые меры в зависимости от обстоятельств конкретной ситуации в каждом регионе.

Также председатель совета акцентировала внимание на условиях вакцин от коронавируса. Если в регионах введены дополнительные меры по поощрению вакцинации, то это приемлемо, и принудительная вакцинация исключена.

«Никакой всеобщей принудительной вакцинации не будет и не может быть», — говорит Валентина Матвиенко.

По мнению председателя совета, у большего части населения должно само развиться понимание, что единственный способ удержать дальнейшее развившие пандемии — это вакцинироваться. Для того чтобы люди это осознали, необходимо усилить информационную работу. Решение о вакцинации должен принимать сам человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что подросткам в возрасте от 12 до 17 лет вакцину «Спутник V» будут вводить дважды, при этом концентрация препарата будет пятикратно уменьшена.

борьба с коронавирусом Валентина Матвиенко ленобласть локдаун новости СПб Россия


 

Новости партнеров
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Водительница
Водительница "БМВ" на Испытателей дёргалась на "зебре", задела пешеходов и уехала на красный свет
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Локдауна и принудительной вакцинации от COVID в России не будет
Электричка насмерть сбила 21-летнего парня на перегоне Лигово — Горелово
В Европе цены на уголь превысили 300 долларов за тонну
Взрыв на Рябовском шоссе: предварительная причина — бытовой газ
С января в Петербурге потратили 20 млрд рублей на лечение ковид-пациентов, ...
«Внимание, внимание, говорит метро»: в Петербурге горожане в ...
Контрольно-счетная палата Петербурга проверит деятельность МФЦ
Учащимся в колледже сиротам выплатят стипендию от губернатора Ленобласти