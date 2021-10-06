Локдауна и принудительной вакцинации от COVID в России не будет

В России из-за пандемии коронавируса не планируют вводить локдаун, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как передает ТАСС, общероссийский локдаун, по словам Матвиенко, вводиться не будет, но при этом субъекты страны вправе принимать необходимые меры в зависимости от обстоятельств конкретной ситуации в каждом регионе.

Также председатель совета акцентировала внимание на условиях вакцин от коронавируса. Если в регионах введены дополнительные меры по поощрению вакцинации, то это приемлемо, и принудительная вакцинация исключена.

«Никакой всеобщей принудительной вакцинации не будет и не может быть», — говорит Валентина Матвиенко.

По мнению председателя совета, у большего части населения должно само развиться понимание, что единственный способ удержать дальнейшее развившие пандемии — это вакцинироваться. Для того чтобы люди это осознали, необходимо усилить информационную работу. Решение о вакцинации должен принимать сам человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что подросткам в возрасте от 12 до 17 лет вакцину «Спутник V» будут вводить дважды, при этом концентрация препарата будет пятикратно уменьшена.