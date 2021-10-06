Зафиксированы нарушения по ремонту светофоров на Суворовском проспекте

Зафиксированы нарушения по ремонту светофоров на Суворовском проспекте
Зафиксированы нарушения по ремонту светофоров на Суворовском проспекте. Фото: "ЯндексКарты"

На пересечении Суворовского проспекта и 6-й Советской в Петербурге ремонтируют светофоры, однако в зоне проведения работ не обеспечен безопасный проход пешеходов и отсутствует ограждение зоны производства. К такому выводу пришла Государственная административно-техническая инспекция.

За подобные нарушения может быть выписан штраф в размере от 100 до 600 тысяч рублей. В настоящий момент проводится работа по привлечению виновного к ответственности. Кроме того, информация была передана в Комитет по транспорту для принятия дальнеших мер.

Ранее gazwta.spb.ru писала, что производитель ремонтных работ ООО «Альфа» также нарушил правила безопасного прохода пешеходов на занимаемом участке, не установив временные ограждения.

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