В 2022 году появится вакцина со вкусом ряженки

К концу этого года планируется закончить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса. Над новинкой в области медицины работает институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов сообщают РИА Новости.

По планам ИЭМ полностью завершить доклинические испытания над необычно вакциной от коронавируса планируют в начале 2022 года. Сейчас идут доклинические исследования препарата.

Суворов сообщил, что вкус съедобной вакцины неотличим от обычных кисломолочных продуктов. Больше всего она напоминает ряженку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге вакцинацию от коронавируса прошли 1 млн 699 тыс. человек. Запас вакцины от коронавирусной инфекции в городе составляет 896 тысяч доз. Привиться горожане могут в 174 пунктах.