В России выросли цены на овощи за минувший месяц

В сентябре наблюдалось повышение цен плодоовощную продукцию. По сравнению с показателем за август помидоры подорожали на 24,9%, сообщает Росстат.

В России за уже ушедший сентябрь поднялись цены на овощи. Кроме того, на продукты животного происхождения также было замечено повышение стоимости. Так цены на куриные яйца в среднем выросли на 5,7%, говядина и мясо птицы подорожали на 2,4%, печень говяжья — на 1,8%, национальные сыры и брынза — на 1,7%, молоко — на 1,6%, свинина и кулинарные изделия из птицы — на 1,5%, фарш мясной — на 1,4%, рыба живая и охлажденная — на 1,3%.

«В сентябре наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе помидоры подорожали — на 24,9%, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%, чеснок — на 6,5%, бананы — на 3,4%, груши — на 3,3%, лимоны — на 3,1%, зелень свежая — на 2,4%, сухофрукты — на 2%» — информирует Росстат.

Однако на некоторые продукты цены наоборот упали. Свекла стала дешевле на 13,7%, виноград — на 12,6%, морковь — на 10,3%, яблоки — на 5,7%, капуста — на 3,6%, лук — на 2,8%.

На сахарный песок и подсолнечное масло цены выросли незначительно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что помидор оказался очень эффективным в борьбе против тромбов и холестерина. Употребление помидоров или сока томата снижает уровень «негативного» холестерина и увеличению показателя «позитивного». Также помидор в сыром виде очень хорошо отражается на уровне холестерина у женщин с ожирением.