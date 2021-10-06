Отец Бритни Спирс заставлял ее читать Библию

Отец певицы Бритни Спирс Джейми хотел вылечить ее ментальное заболевание с помощью религии.

Как пишет издание TMZ со ссылкой на собственный источник, мужчина обратился к религии сразу после того, как стал опекуном взрослой дочери после ее нервного срыва в 2008 году. Влияние могла оказать христианка Лу Тейлор, ставшая представительницей семьи в прессе в то время.

По словам источников, в первый год увлечения религией отец Бритни буквально «ходил повсюду с Библией в руке». Певице позволяли читать только религиозную литературу и не одобряли ее общение с атеистами.

Напомним, в конце сентября суд в Лос-Анджелесе приостановил опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Опека длилась 13 лет Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу.

До конца года должен состоятся еще один суд, который окончательно поставит точку в этом деле.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение.