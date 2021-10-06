В ОАЭ одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт».

«ОАЭ одобрили применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», первый компонент «Спутник V», в качестве самостоятельной вакцины. ОАЭ также одобрили «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».