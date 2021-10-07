Сексуальный, молодой и бедный? Что известно о новом бойфренде Волочковой

Если бывшего ухажера балерина прятала от поклонников, то нынешнего решила показать сразу – чтобы было поменьше слухов.

Балерина Анастасия Волочкова, несмотря на неудачи в личной жизни, не отчаивается и продолжает верить в любовь. Совсем недавно артистка рассталась с загадочным Олегом, которого пользователи соцсетей буквально собирали по «частям» на снимках Волочковой, а теперь встретила некоего Владимира. О своем новом увлечении балерина рассказала несколько недель назад, но отказалась показывать совместный снимок. Попытка утаить информацию спровоцировала появление множества слухов.

Кто-то решил, что возлюбленный Волочковой нужен всего лишь ради хайпа, мол, балерине приятно, когда о ней постоянно пишет пресса. Другие нашли предполагаемого избранника балерины и выяснили, что он работает в РЖД и, скорее всего, мало зарабатывает.

Балерина, уставшая от сплетен, решила утолить любопытство общественности и сама рассказала о Владимире. Мужчина на семь лет младше артистки, ему 38 лет. Волочкова вспоминает, как они познакомились: это случилось пару месяцев назад, и взаимная симпатия возникла сразу же. Новый избранник не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Балерина заверила, что Владимир не женат, но отношения они афишировать не планируют.

«Он необыкновенный человек. Молодой, красивый, статный, высокий, сексуальный, добрый. Он духовно близкий мне человек»,

— делится Анастасия в соцсетях.

Внешность Владимира все-таки остается загадкой. Волочкова опубликовала видео, на котором обнимает своего возлюбленного, но на нем можно разглядеть разве что фигуру. Лица не видно – видимо, личность Владимира какое-то время будет оставаться под вопросом.

Артистка подчеркнула, что устала от завистливых людей и призвала их заняться своими жизнями. Она чувствует себя счастливой и надеется, что каждый однажды встретит свою любовь.

Напоминаем, что последний избранник Волочковой, Олег, тоже не был богатым человеком. Кажется, танцовщице приходилось оплачивать их совместный отдых и довольствоваться скромными подарками. Балерина, которая раньше встречалась только с влиятельными мужчинами, отмечает, что сейчас для нее важны не деньги, а внутренний мир. Она мечтает о любящем и хорошем человеке, с которым сможет встретить старость.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова объяснила причину расставания с Джимом Керри.