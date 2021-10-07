Домушник похитил у адвоката почти миллион рублей в Пушкине

Представительница «Тюменской межрегиональной коллегии адвокатов» стала жертвой домушника. Женщина лишилась почти миллиона рублей.

Она обратилась в отдел полиции в среду, 6 октября, с заявлением о том, что неизвестный обокрал ее на сумму в 987 тыс. рублей. Все произошло в частном двухэтажный доме в Пушкине, который заявительница арендовала.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, женщина добавила, что отжал окно стеклопакета в предбаннике, после чего похитил ювелирные украшения, три ноутбука, пять профессиональных объективов, два жестких диска, фотоаппарат, наушники, часы, а также музыкальную колонку.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что домушники вынесли 1,5 млн рублей из квартиры в Петербурге.