Супруга Шаляпина перед комой ходила в тренажерку и делала уколы красоты

Супруга Шаляпина перед комой ходила в тренажерку и делала уколы красоты
Умерла 47-летняя жена Прохора Шаляпина. Фото: .instagram.com/shalyapin_official/

Артист вспоминает, как Дэвис продолжала вести активный образ жизни, несмотря на температуру и плохое самочувствие.

Выяснились новые шокирующие подробности о смерти супруги певца Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис. Артист признался, что некоторое время его возлюбленная отказывалась лечиться и продолжала вести активный образ жизни. Вполне возможно, что именно это и стало причиной летального исхода. Ведь все знают, что в случае с коронавирусом медлить нельзя – порой на счету каждая минута.

Дэвис, проснувшаяся 3 августа 2021 года с плохим самочувствием, не придала этому значения. Зная о пандемии коронавируса, Таня и Прохор предположили, что всему виной кондиционер. Дэвис с температурой отправилась в тренажерный зал, а на следующий день делала уколы красоты. Все это время она болела коронавирусом, о чем стало известно после сделанного теста. Но и это не убедило Дэвис: она не стала обращаться в больницу, чтобы не пришлось соблюдать карантин. Шаляпин объяснил, какова причина такого халатного отношения к собственному здоровью – оказывается, у супругов была запланирована поездка.

В какой-то момент Дэвис вызвала частного доктора, но лечение не помогало. Несмотря на то, что врачам заплатили 11 тысяч долларов, состояние Татьяны ухудшалось с каждым днем.

«Когда приехала скорая, у жены были синие губы, она задыхалась, а частные доктора до последнего не хотели, чтобы она вызывала других врачей»,

— вспомнил 37-летний вдовец на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Дэвис умерла в 20-х числах сентября, но Шаляпин узнал об этом только спустя неделю. Мать и отец погибшей убеждены, что в смерти их дочери виноват музыкант – якобы именно он заразил их дочь коронавирусом. Артист объяснил, что заранее сделал прививку от коронавируса и вел привычный образ жизни. Родители Дэвис убеждены, что после вакцинации человек заразен и должен сидеть дома.

«Кто-то накручивает родителей Тани, они впечатлительные люди»,

— пояснил Шаляпин.

Напоминаем, что Шаляпин и Дэвис долгое время скрывали свои отношения, а летом 2021 года решили пожениться. По предварительным данным, именно на свадьбе супруга музыканта заразилась коронавирусом. Прохора, видимо, сберегла сделанная прививка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вскрылась правда об умершей жене Шаляпина.

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