Американские следователи раскрыли личность серийного убийцы Зодиака

Специалисты предположили, что убийца орудовал не только в Сан-Франциско, но и в других городах. Фото: unsplash

Специалисты предположили, что убийца орудовал не только в Сан-Франциско, но и в других городах. Фото: unsplash

Группа следователей в США смогла раскрыть личность таинственного маньяка Зодиака, которого искали с 1960-х годов.

Как сообщает телеканал Fox News, Зодиак был и продолжает быть одним из самых известных серийных убийц в Америке. В конце 1960-х он жестоко убил пятерых человек в Сан-Франциско. За все эти годы его личность так и не удалось раскрыть.

Однако недавно группа из 40 бывших следователей, а также журналистов и военных разведчиков объявили о новых деталях по делу Зодиака. Специалисты предположили, что убийца орудовал не только в Сан-Франциско, но и в других городах.

Нападения были совершены также в городах Бениша, Вальехо и Напа. Маньяк убивал жертв с помощью ножа и пистолета, сообщает телеканал Fox News.

Правоохранители выяснили, что Зодиаком был маляр Гэри Фрэнсис Пост, умерший три года назад. В его фотолаборатории нашли новые улики. На лице Поста были шрамы на лбу, о которых говорилось в ориентировках на убийцу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Лодейном Поле раскрыли убийство 18-летней давности.