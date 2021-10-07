Петербургский перевозчик «Питеравто» получил 50 новых автобусов «Волгабас»

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Новые автобусы выйдут на маршруты в этом октябре. Фото: Смольный

Новые автобусы «Волгабас», поступившие в компанию «Питеравто», были закуплены в рамках реализации транспортной реформы в Петербурге.

Перевозчик получил 50 автобусов большой вместимости, машины работают на сжиженном природном газе. Салоны оборудованы системой видеонаблюдения и пожаротушения, электронными табло информации, поручневыми валидаторами, автоинформаторами и USB-зарядками.

Автобусами смогут пользоваться люди с ограниченными возможностями и незрячие пассажиры. Для этого есть пандус, сигнализация и кнопка вызова водителя со шрифтом Брайля.

Как сообщили в комитете по транспорту города, новые автобусы выйдут на маршруты в этом октябре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что парк экологического транспорта планируют расширить.

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