7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет: кто поздравил президента по телефону

7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет: кто поздравил президента по телефону
Владимиру Путину сегодня исполнилось 69 лет. Фото: kremlin.ru

У президента Российской Федерации сегодня праздник. Главе государства, родившегося в Ленинграде 7 октября, исполнилось 69 лет.

Сегодня, в четверг, на официальном сайте Кремля была опубликована информация о поздравлениях Владимиру Путину с днём рождения.

«По случаю Дня рождения в адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководства международных организаций», — говорится в сообщении.

В личном разговоре лидера России поздравили главы почти десятка государств и премьер-министры.

  • президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
  • премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
  • президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко
  • премьер-министр Государства Израиль Нафтали Беннет
  • президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
  • первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
  • президент Киргизской Республики Садыр Жапаров
  • президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
  • президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
  • президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
  • президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
  • премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В результате разговоров, кроме поздравлений, с каждым из лидеров президент России обсуждал вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений. Помимо этого было время обсудить и актуальные международные проблемы.

Провести свой день рождения как обычный человек Владимир Путин позволить себе не может. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле нет традиции отмечать день рождения президента. Обычая «проставляться» в своей праздник у Путина также нет.

Представитель Кремля добавил, что лидер РФ почти никогда не делает 7 октября свободным днем. Что касается администрации, то она тем более ежегодно работает в полную силу.

Время на себя Владимир Путин сможет выделить лишь вечером, когда отметит 69-летие в кругу близких. Днем же президент находится на рабочем месте.

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