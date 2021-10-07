7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет: кто поздравил президента по телефону

У президента Российской Федерации сегодня праздник. Главе государства, родившегося в Ленинграде 7 октября, исполнилось 69 лет.
Сегодня, в четверг, на официальном сайте Кремля была опубликована информация о поздравлениях Владимиру Путину с днём рождения.
«По случаю Дня рождения в адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководства международных организаций», — говорится в сообщении.
В личном разговоре лидера России поздравили главы почти десятка государств и премьер-министры.
- президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
- премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
- президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко
- премьер-министр Государства Израиль Нафтали Беннет
- президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
- первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
- президент Киргизской Республики Садыр Жапаров
- президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
- президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
- президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
- президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
- премьер-министр Японии Фумио Кисида.
В результате разговоров, кроме поздравлений, с каждым из лидеров президент России обсуждал вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений. Помимо этого было время обсудить и актуальные международные проблемы.
Провести свой день рождения как обычный человек Владимир Путин позволить себе не может. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле нет традиции отмечать день рождения президента. Обычая «проставляться» в своей праздник у Путина также нет.
Представитель Кремля добавил, что лидер РФ почти никогда не делает 7 октября свободным днем. Что касается администрации, то она тем более ежегодно работает в полную силу.
Время на себя Владимир Путин сможет выделить лишь вечером, когда отметит 69-летие в кругу близких. Днем же президент находится на рабочем месте.