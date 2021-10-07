7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет: кто поздравил президента по телефону

У президента Российской Федерации сегодня праздник. Главе государства, родившегося в Ленинграде 7 октября, исполнилось 69 лет.

Сегодня, в четверг, на официальном сайте Кремля была опубликована информация о поздравлениях Владимиру Путину с днём рождения.

«По случаю Дня рождения в адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководства международных организаций», — говорится в сообщении.

В личном разговоре лидера России поздравили главы почти десятка государств и премьер-министры.

президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян

президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко

премьер-министр Государства Израиль Нафтали Беннет

президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев

президент Киргизской Республики Садыр Жапаров

президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган

президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В результате разговоров, кроме поздравлений, с каждым из лидеров президент России обсуждал вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений. Помимо этого было время обсудить и актуальные международные проблемы.

Провести свой день рождения как обычный человек Владимир Путин позволить себе не может. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле нет традиции отмечать день рождения президента. Обычая «проставляться» в своей праздник у Путина также нет.

Представитель Кремля добавил, что лидер РФ почти никогда не делает 7 октября свободным днем. Что касается администрации, то она тем более ежегодно работает в полную силу.

Время на себя Владимир Путин сможет выделить лишь вечером, когда отметит 69-летие в кругу близких. Днем же президент находится на рабочем месте.