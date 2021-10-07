Задержан подозреваемый в изготовлении порнографии с изображением несовершеннолетних

Задержан подозреваемый в изготовлении порнографии с изображением несовершеннолетних
49-летний подозреваемый рапространял запрещенные материалы через одну из соцсетей. Фото: скриншот с сайта СК по Петербургу и Ленобласти

В Приозерске арестован ранее судимый мужчина, который занимался созданием и распространением запрещенного контента, сообщает Следственный комитет (СК) по Петербургу и Ленобласти.

Как предполагает следствие гражданин 1972 года рождения распространял и демонстрировал порнографические материалы, изображающие несовершеннолетних в соцсети. На видео сайта СК видно, как подозреваемого задерживают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что ранее судимый 49-летний мужчина задержан по ст.91 УПК РФ. Вскоре ему предъявят обвинение и будет избрана мера пресечения. Гражданина подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей).

Ранее Gazeta.SPb писала, суд прекратил уголовное дело в отношении оператора аттракциона «Бустер» в парке «Диво-остров», которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности 21-летнего коллеги.

несовершеннолетние подозреваемый приозерск ранее судимый следственный комитет


 

Новости партнеров
Мужчину и женщину в Волосовском районе убили из ружья в их доме
Мужчину и женщину в Волосовском районе убили из ружья в их доме
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержан подозреваемый в изготовлении порнографии с изображением ...
В Выборгском районе очистили коллектор от ила и мусора
По будням не работает: хронология событий вновь закрытой станции ...
Ни пройти ни проехать: двор на Кирочной — многолетний ужас матерей и ...
Петербуржцы в ужасе от «крашеной травы» и доверчивых голубей: ...
7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет: кто поздравил президента по ...
Власти Дагестана осудили жестокое избиение парня в метро уроженцами республики
Антитела к COVID-19: расшифровываем тесты