Задержан подозреваемый в изготовлении порнографии с изображением несовершеннолетних

49-летний подозреваемый рапространял запрещенные материалы через одну из соцсетей. Фото: скриншот с сайта СК по Петербургу и Ленобласти

49-летний подозреваемый рапространял запрещенные материалы через одну из соцсетей. Фото: скриншот с сайта СК по Петербургу и Ленобласти

В Приозерске арестован ранее судимый мужчина, который занимался созданием и распространением запрещенного контента, сообщает Следственный комитет (СК) по Петербургу и Ленобласти.

Как предполагает следствие гражданин 1972 года рождения распространял и демонстрировал порнографические материалы, изображающие несовершеннолетних в соцсети. На видео сайта СК видно, как подозреваемого задерживают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что ранее судимый 49-летний мужчина задержан по ст.91 УПК РФ. Вскоре ему предъявят обвинение и будет избрана мера пресечения. Гражданина подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей).

Ранее Gazeta.SPb писала, суд прекратил уголовное дело в отношении оператора аттракциона «Бустер» в парке «Диво-остров», которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности 21-летнего коллеги.