Дело прекращено: коллега погибшего сотрудника «Диво-острова» выплатила компенсацию и штраф

Суд прекратил уголовное дело в отношении Тамары Тимохиной — оператора аттракциона «Бустер» в парке «Диво-остров».

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, Тимохину обвиняли в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).

Установлено, что 6 июня Тимохина допустила 21-летнего потерпевшего к пульту управления «Бустером», разговаривала с ним на посторонние темы и запустила аттракцион, когда тот пошел к выходу с территории. В результате молодой человек был сбит движущимися частями «Бустера». Удар пришелся на голову, парня госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Он скончался спустя две недели в больнице.

Сотрудница парка аттракционов вину признала, раскаялась и принесла извинения родным погибшего. Она возместила ущерб в размере 130 тысяч рублей и моральный вред в размере 500 тысяч рублей.

Петроградский районный суд решил прекратить дело и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перед судом предстанет коллега погибшего сотрудника «Диво Острова».