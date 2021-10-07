В отношении экс-главы Кировского района возбудили уголовное дело

Чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СУ Следственного комитета по Ленобласти.

Бывший глава Кировского муниципального района исполнял свои обязанности с ноября 2016 года по январь 2019 года. Ему было известно о создании МУП «Водоканал Кировского района», за функции и полномочии организации отвечал комитет по управлению муниципальным имуществом администрации того же района. Директор МУП и другие лица предприняли умышленные действия, которые привели к образованию задолженности у водоканала.

Дальнейшая деятельность предприятия была направлена на банкротство. Подозреваемый не предпринял ничего, чтобы предотвратить происходящее по причине имеющихся корыстных мотивов.

Бездействие экс-главы района привело к образованию задолженности в более 500 млн рублей. Закон признал банкротство «Водоканала Кировского района», было открыто конкурсное производство. Все перечисленное нанесло крупный ущерб, нарушение прав и интересов предприятия.

Следственными органами СУ СК по Ленобласти в отношении бывшего главы Кировского муниципального района инициировано уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Проведен ряд обысков, ведется следствие.

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