Арестованных за избиение в метро Москвы поместили в карцер

Арестованных за избиение в метро Москвы поместили в карцер
Арестованные перепуганы. Они не думали, что дело станет таким громким. Фото: pixabay

Арестованных за избиение в метро Москвы поместили в карцер СИЗО №7.

Правозащитники посетили задержанных в изоляторе, и все три арестованных мужчины раскаялись в содеянном. Один из них, участвовавших в избиении, готов выплатить жертве компенсацию. Об этом сообщают «Известия».

Юристы отмечают, что раскаяние и компенсация может сыграть роль при вынесении приговора в пользу смягчения.

Арестованные перепуганы. Они не думали, что дело станет таким громким.

Ранее в московском метро они избили молодого человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Дагестана осудили жестокое избиение парня в метро уроженцами республики. Инцидент в столичной подземке назван «аморальным и бесчеловечным», сообщает пресс-служба главы Дагестана. В Москве трое выходцев республики Дагестан жестоко избили молодого человека, который попытался заступиться за девушку в метро.

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