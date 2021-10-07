Власти Дагестана осудили жестокое избиение парня в метро уроженцами республики

Власти Дагестана осудили жестокое избиение парня в метро уроженцами республики
В пресс-службе Дагестана порицают поступок выходце республики и желают Роману Ковалеву поскорее выздороветь после избиения. Фото: скриншот сайта главы республики Дагестан

Инцидент в столичной подземке назван «аморальным и бесчеловечным», сообщает пресс-служба главы Дагестана.

В Москве трое выходцев республики Дагестан жестоко избили молодого человека, который попытался заступиться за девушку в метро.

«Аморальный и бесчеловечный поступок, оправдания которому нет!» — говорится в заявлении пресс-службы.

В ведомстве выразили надежду, что все трое ответят за свой поступок в соответствии действующего законодательства. В Дагестане известно, что СКР начало дело по данному инциденту.

«Очень жаль, что по действиям таких людей, которые далеки от морали и нравственных ориентиров, могут судить о жителях нашей республики», — заявили в ведомстве.

В сообщении также выражается надежда на скорейшее выздоровление Романа Ковалева, так зовут смелого парня, защитившего девушку от нападок молодчиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, нетрезвые выходцы республики Дагестан избили парня и оказали сопротивление полиции при задержании. Глава СКР поручил наградить Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага».

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