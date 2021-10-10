Зимой по вторникам: россияне выбрали лучшее время для работы

Зимой по вторникам: россияне выбрали лучшее время для работы
Большинство офисных сотрудников связывают свою эффективность со временем года. Фото: pixabay

Наиболее эффективно россияне работают зимой и по вторникам. Это следует из опроса, проведенного порталом поиска работы SuperJob.

Чаще всего россияне признаются, что наибольшая эффективность их работы наблюдается зимой (22%). Весной и осенью чувствуют прилив трудового энтузиазма по 15% респондентов.

А вот лето — наименее продуктивный сезон: только 13% сообщили, что теплые дни способствуют их работе. Видимо, чувство приближающего отпуска и летних развлечений – слишком сильный конкурент профессиональному рвению.

Затруднились оценить свою продуктивность в разное время года 35% россиян. Как правило, они не связывают эффективность работы с сезоном.

Тех, кто отмечает повышение эффективности своей работы зимой, больше всего среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и опрошенных с доходом свыше 80 тыс. руб. (по 25%).

Весна чаще вдохновляет женщин (16%), а лето — мужчин (15%). Среди поклонников лета в основном, молодые люди до 24 лет.

В течение рабочей недели эффективность работы предприятия в целом тоже колеблется. Каждый пятый работающий по пятидневному графику с выходными в субботу и воскресенье сообщил, что самый продуктивный день для него — это вторник. Понедельник отдается тому, чтобы втянуться в деловую рутину, а усталость от будней еще не накопилась (21%).

15% опрошенных считают себя наиболее эффективными по средам, а 12% — по понедельникам.

«Трудовые подвиги по четвергам и пятницам — явление редкое: в эти дни лучше всего работают лишь 9 и 8% россиян соответственно», — сообщают авторы исследования.

В службе исследований рекрутинговой компании HeadHunter пошли еще дальше и выяснили самые эффективные часы работы, по мнению офисных служащих.

По итогам опроса 6000 сотрудников компаний было установлено, что время с 09:00 до 12:00 – самое продуктивное для большинства работников (38%). Респонденты объясняют, что в утренние часы им проще сосредоточиться на обязанностях и голова работает лучше.

«А вот наиболее малоэффективным периодом чаще называют вечерние часы – с 18:00 и позже, когда, по словам 28% работников, голова уже не та», — говорится в исследовании.

В связи с этим обстоятельством 64% опрошенных отметили, что хотели бы сменить часы работы.

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