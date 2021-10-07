Ученые «Калтеха» создали робота, который летает и ходит

Ученые «Калтеха» создали робота, который летает и ходит
Американские ученые изобрели робота, возможности которого подсмотрели у пернатых. Фото: Instagram Калифорнийского технологического института

Новое изобретение в СМИ окрестили «роботом из кошмаров» от которого нельзя скрыться, сами авторы назвали его Леонардо, сообщает «Quto.ru».

Группа исследователей из Центра автономных систем и технологий Калифорнийского технологического института изобрели принципиально нового робота с большими возможностями, которыми наделили создатели свое детище.

Вдохновение авторы металлического творения черпали в природе, а точнее, подсмотрели у птиц. Как известно, пернатые умеют и летать, и передвигаться по земле. В итоге миру был явлен робот Леонардо, высотой в 60 см, который имеет многосуставные ноги и пропеллеры. Внешне он похож на летающий дрон, но умеет кататься на скейте и балансировать на веревке, что говорит о высокой устойчивости машины.

В настоящее время ученые работают над усовершенствованием Леонардо. В планах сделать «ноги» прочнее и улучшить тягу пропеллеров.

Ранее Gazeta.SPb писала, ученые Будапештсткого университета установили, что собаки могут осваивать слова со скоростью годовалых младенцев.

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