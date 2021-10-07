Астраханские власти заявили о низком уровне воды в водозаборах

Из-за мелководья более четырех тысяч рыбаков не вышли на промысел. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Из-за мелководья более четырех тысяч рыбаков не вышли на промысел. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Низкий уровень воды в водозаборах может привести к полному прекращению водоснабжения 13 населенных пунктов Астраханской области.

Так, из Волгоградского и Куйбышевского водохранилищ вода сбрасывается недостаточно. Из-за этого в некоторых местах ограничена подача воды. Проблемы есть в Лиманском, Наримановском, Икрянинском и других районах. Она может коснуться около 60 тысяч жителей области. Об этом сообщает РИА «Новости».

На данный момент на нижней Волге образовалась неприятная гидрологическая обстановка, отмечают эксперты. Четыре паромные переправы временно перестали работать. Из-за мелководья более четырех тысяч рыбаков не вышли на промысел.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что истребитель МиГ-29 выполнял учебный полет. Над Астраханской областью самолет разбился, летчик катапультироваться не смог.