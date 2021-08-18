МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, летчик мертв

Истребитель МиГ-29 выполнял учебный полет. Над Астраханской областью самолет разбился, летчик катапультироваться не смог.
Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа.
Оказалось, что истребитель пал в ненаселенном месте, на территории полигона Ашулук. Пилот, в ходе крушения, погиб.
Сообщают, что истребитель выполнял свой плановый полет, он проходил без боевого комплекта.
Почему произошла катастрофа — неизвестно. Установить причины происшествия поможет комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил, которая уже направлена на место крушения.
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