МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, летчик мертв

Истребитель МиГ-29 выполнял учебный полет. Над Астраханской областью самолет разбился, летчик катапультироваться не смог.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа.

Оказалось, что истребитель пал в ненаселенном месте, на территории полигона Ашулук. Пилот, в ходе крушения, погиб.

Сообщают, что истребитель выполнял свой плановый полет, он проходил без боевого комплекта.

Почему произошла катастрофа — неизвестно. Установить причины происшествия поможет комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил, которая уже направлена на место крушения.

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