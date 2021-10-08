Президент InfoWatch Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные

Президент InfoWatch Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные
Замглавы Минфина Алексей Моисеев добавил, что утечка биометрических данных может сломать жизнь человека, так как поменять данные невозможно. Фото: Pixabay

Глава InfoWatch Наталья Касперская посоветовала жителям России отказаться от использования биометрических данных.

Она обратила внимание, что россияне сдают отпечатки пальцев и фото лиц, все это снимают без их ведома и согласия на улицах, в офисах ,в транспорте и торговых центрах, а потом эти данные может кто-то украсть и использовать. Вместо того, чтобы вестись на удобство, специалист предложила дождаться внятных объяснений, как такие данные будут защищены. Об этом сообщает РИА Новости.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев добавил, что утечка биометрических данных может сломать жизнь человека, так как поменять данные невозможно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что систему распознавания людей по биометрическим данным планируют ввести во всех видах общественного транспорта к 2024 году. Об этом заявил глава профильного министерства Виталий Савельев.

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