Минэкономразвития прогнозирует рост цен на бензин, ткани и табак

Минэкономразвития прогнозирует рост цен на бензин, ткани и табак
По прогнозам Минэкономразвития в конце года сильно подорожают непромышленные товары. Фото: pixabay

По прогнозам Минэкономразвития в конце года сильно подорожают непромышленные товары. Среди продукции, на которую могут вырасти цены, — ткани, табак, стройматериалы и бензин, сообщают «Известия», основываясь на прогнозе отдельных показателей инфляции Минэкономразвития в период с 2021 по 2024 годы.

Рост цен на непромышленные товары может наблюдаться в конце года. Ведомство прогнозирует, что наибольший рост цен для россиян вероятнее всего будет в категории «непромышленные товары». Повышение цены составит 7,2 процента, что является рекордным значением с 2015 года. Среди товаров, которые могут подвергнуться подорожанию присутствует бензин, ткани, табачные изделия и стройматериалы.

Также прогнозируется повышение цены на 5,8 процентов в категории «продовольственные товары», но без учета овощей и фруктов, которые уже и на настоящий момент успели подорожать, а к декабрю их стоимость возрастет до 6,6 процентов.

Тарифы ЖКХ, если и вырастут, то ненамного. По сообщению Минэкономразвития, их цена вырастет на 3,8 процента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по сообщению Росстата в сентябре наблюдалось повышение цен плодоовощную продукцию. По сравнению с показателем за август помидоры подорожали на 24,9%.

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