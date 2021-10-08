В Шушарах был обнаружен труп после бегства неизвестного

В поселке Шушары числа правоохранительные органы обнаружили труп после того, как в дежурную часть поступило сообщение о падении мужчины с третьего этажа. Фото: "Яндекс.Карты"

В поселке Шушары числа правоохранительные органы обнаружили труп после того, как в дежурную часть поступило сообщение о падении мужчины с третьего этажа. Фото: "Яндекс.Карты"

В поселке Шушары числа правоохранительные органы обнаружили труп после того, как в дежурную часть поступило сообщение о падении мужчины с третьего этажа. Gazeta.spb сообщает об инциденте, случившимся вечером 7 числа.

На Московском шоссе в доме 246 был обнаружен труп женщины 1994 года рождения без признаков насильственной смерти. О происшествии стало известно после сообщения от гражданина в дежурную часть ГУ МВД на Суворовском проспекте в 20:56. Мужчина сообщал, что неизвестный упал с 3 этажа. По словам очевидцев, падение произошло с балкона квартиры, после чего неизвестный скрылся.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Удалось выяснить конкретную квартиру, с которой упал неизвестный. У двери в состоянии алкогольного опьянения был обнаружен муж покойной, который не мог попасть в квартиру, утверждая, что его супруга длительное время не выходит на связь. После вскрытия двери оперативно-следственной группой был обнаружен труп женщины, но внешних насильственных действий на трупе на наблюдалось. Муж женщины был доставлен в отделение, где против него составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Труп был направлен в морг для выяснения причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 30 сентября в Московском районе Петербурга был обнаружен труп неизвестного мужчины.