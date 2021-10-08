Брак на спор и отсутствие любви: Шаляпин открестился от покойной жены

Отношения артиста и миллионерши обрастают новыми шокирующими подробностями.

Певец Прохор Шаляпин, некоторое время хранивший молчание после смерти супруги-миллионерши Татьяны Дэвис, все-таки начал общаться с прессой. За последнее время он сделал несколько удивительных заявлений, которые, кажется, многое объясняют.

Артиста давно считают ловеласом и альфонсом. Сам Шаляпин не скрывает, что в женщине превыше всего ценит размер ее состояния. Он убежден, что количеством денег можно измерить уровень духовности человека, а также намекнул, что вот-вот вступит в борьбу за сердца богатейших дам в мире.

Но неужели Шаляпин готов на все, лишь бы оказаться рядом с богатой дамой? Музыкант рассказывает, что не испытывал любви к покойной Татьяне, но это не значит, что чувств не было совсем.

«Просто симпатия, она по психотипу мне подошла»,

— пояснил Шаляпин.

Судя по словам музыканта, отношения воспринимались как шутка и увлечение не только им, но и его избранницей. Артист утверждает, что на свадьбе настояла Татьяна. Однажды она позвонила Шаляпину и сделала ему предложение, а все из-за спора с подругой. Дэвис во что бы то ни стало хотела выйти замуж быстрее, чем ее оппонентка, – выбор пал на обаятельного Шаляпина, с которым она около года колесила по планете.

Получается, и брак был шуточный, и признания в любви наигранными… Но музыкант планирует дальше поступать по совести. Именно поэтому Шаляпин не станет претендовать на наследство супруги. Артист пояснил, что не имеет прав на имущество Дэвис, так как они составили брачный договор.

Адвокат Оливер Чирич убежден, что брачный договор в данном случае не помеха, пишет «СтарХит». Он намекнул на то, что Шаляпин при желании может вступить в борьбу за многомиллионное состояние покойной. Но тут возникает другой вопрос: так ли богата Дэвис?

В СМИ ходят правдоподобные слухи о том, что у миллионерши была всего одна адвокатская контора, которая никак не могла приносить огромные деньги. Кто знает, какая еще вскроется правда об отношениях Шаляпина и Дэвис? Никто не удивится, если вдруг выяснится, что поездки и дорогие подарки были красивой ложью ради хайпа.

Напоминаем, что Шаляпин и Дэвис поженились летом 2021 года, а спустя пару дней миллионерша заболела коронавирусом. Артист вспоминает, как супруга ходила в тренажерный зал и к косметологу с температурой – она ни в какую не хотела вызывать врача. Когда Дэвис госпитализировали, было уже поздно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вскрылась правда об умершей жене Шаляпина.