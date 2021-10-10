«Это исторический момент»: ВОЗ одобряет новую вакцину от малярии

Вакцина предотвращает тяжелую форму малярии, которая часто приводит к летальному исходу. Фото: pixabay

Вакцина предотвращает тяжелую форму малярии, которая часто приводит к летальному исходу. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала использовать первую в мире вакцину от малярии для лечения детей в Африке и других регионах — очагах распространения инфекции.

На создание эффективной защиты от малярии у ученых ушло более 30 лет. Она стала еще одной в списке вакцин, одобренных ВОЗ.

По данным ВОЗ, в ходе крупномасштабных клинических испытаний лекарство, разработанное британской медицинской компанией GlaxoSmithKline, предотвратило около 4 из 10 случаев малярии — эффективность 39% — в течение 4 лет у детей, получивших 4 дозы.

«Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии, предназначенная для детей, — огромное достижение для науки, сферы детского здоровья и мониторинга и лечения малярии. Широкое применение вакцины поможет сохранять десятки тысяч жизней каждый год », — говорит генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По результатам клинических испытаний ВОЗ рекомендовала провести пилотные испытания лекарства в отдельных районах Ганы, Кении и Малави.

Доказано, что эта вакцина, признанная ВОЗ, которую вводят детям в возрасте пяти месяцев в четырех дозах, является безопасной и привела к 30-процентному сокращению смертельных случаев тяжелой малярии.

В данный момент клинические испытания проходят и другие потенциальные препараты от малярии. В ВОЗ отмечают, что вторая эффективная вакцина пошла бы на пользу контролю за динамикой заболеваемости.

А вот с вакциной от коронавируса не все так позитивно. Дело в том, что российские вакцины все еще не одобрены Всемирной организацией здравоохранения. И это создает сложности тем, кто часто ездит за границу по работе или к родственникам. Заядлым туристам для посещения большинства общественных пространств в странах Европы тоже нужны сертификаты о прививках, одобренных ЕС или ВОЗ.

Какие вакцины от коронавируса были одобрены ВОЗ?

Пока только вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac были признаны экспертным сообществом и ВОЗ.