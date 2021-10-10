Кристен Стюарт: «Я чувствовала себя «нелояльной», играя Диану»

Принцесса Диана показана в один из самых своих сложных периодов. Фото: кадр из фильма "Спенсер"

Принцесса Диана показана в один из самых своих сложных периодов. Фото: кадр из фильма "Спенсер"

Фильм «Спенсер» про принцессу Диану с Кристен Стюарт в главной роли еще до выхода на экраны вызвал массу откликов, большей частью негативных. Особенно в Британии, где принцессу Диану обожают до сих пор.

Действие новой картины разворачивается в рождественский уик-энд, который Диана провела вместе с королевской семьей в Норфолке. Именно в те дни принцесса Уэльская решила развестись с принцем Чарльзом.

Картина «Спенсер» начинается с титра «Сказка о реальной трагедии» — так режиссер фильма Пабло Ларраин сразу пресекает возможные дискуссии о том, было ли все так «на самом деле» или нет.

Фильм тяжелый, много сцен с плачущей Дианой, с ее борьбой с булимией.

Фото: кадр из фильма «Спенсер»Королевские эксперты уже раскритиковали фильм «Спенсер», заявив, что он лишает покойную принцессу «уважения и достоинства».

Портал dailymail.co.uk привидит слова Ингрид Сьюард, главного редактора журнала Majesty Magazine о фильме: «Это действительно жестоко — изображать ее такой. Это совершенно не нужно».

Королевская семья по традиции не комментирует ни выход самого фильма, ни события, которые стали сюжетом для картины.

Сама же исполнительница главной роли Кристен Стюарт, ставшая известно по роли Беллы Свон вампирской саги «Сумерки», в своем последнем интервью заявляла, что приготовилась к «пугающему и исключительно мучительному опыту» воссоздания одного из самых тяжелых периодов жизни Дианы.

«Я чувствовала себя «нелояльной», играя Диану, потому что я не мать, — призналась Кристен Стюарт. — У нее действительно была эта подавляющая, обезоруживающая, красивая энергия».

Премьера фильма состоялась в сентябре 2021 года на Венецианском кинофестивале, в прокат картина выйдет 5 ноября 2021 года.