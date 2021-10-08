Посол ЕС заявил, что о политизации проблемы признания «Спутника V» в Европе речи не идет

Дипломат Маркус Эдерер ответил на обвинение в политизации вопроса о признании российского препарата в Европе. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Дипломат Маркус Эдерер ответил на обвинение в политизации вопроса о признании российского препарата в Европе. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что о политизации проблемы признания российской вакцины в Европе не идет из-за невосприимчивости к давлению политиков экспертов Европейского агентства лекарственных средств. Об этом сообщает РБК.

Дипломат Маркус Эдерер ответил на обвинение в политизации вопроса о признании российского препарата в Европе. Он считает, что призывы политиков стран-членов ЕС не признавать российские вакцины не влияют на итоговое решение EMA.

«Я встречался с инспекторами, и они, откровенно говоря, работают в своем собственном мире. Я не думаю, что они восприимчивы к давлению. Некоторые из комментариев, которые вы, возможно, слышали, могут быть обусловлены задержками, причины которых не в действиях ЕМА или ЕС», — говорит Эдерер.

Задержка регистрации «Спутник V» в Европе, по мнению дипломата, может быть связана со сдвигом российской стороной сроков проведения инспекции, которую запрашивает ЕМА.

Ранее guzeta.spb.ru писала, что глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин объявил, что «Спутник V» может быть зарегистрирована в ВОЗ до конца ноября.