Посол ЕС заявил, что о политизации проблемы признания «Спутника V» в Европе речи не идет

Посол ЕС заявил, что о политизации проблемы признания &#171;Спутника V&#187; в Европе речи не идет
Дипломат Маркус Эдерер ответил на обвинение в политизации вопроса о признании российского препарата в Европе. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что о политизации проблемы признания российской вакцины в Европе не идет из-за невосприимчивости к давлению политиков экспертов Европейского агентства лекарственных средств. Об этом сообщает РБК.

Дипломат Маркус Эдерер ответил на обвинение в политизации вопроса о признании российского препарата в Европе. Он считает, что призывы политиков стран-членов ЕС не признавать российские вакцины не влияют на итоговое решение EMA.

«Я встречался с инспекторами, и они, откровенно говоря, работают в своем собственном мире. Я не думаю, что они восприимчивы к давлению. Некоторые из комментариев, которые вы, возможно, слышали, могут быть обусловлены задержками, причины которых не в действиях ЕМА или ЕС», — говорит Эдерер.

Задержка регистрации «Спутник V» в Европе, по мнению дипломата, может быть связана со сдвигом российской стороной сроков проведения инспекции, которую запрашивает ЕМА.

Ранее guzeta.spb.ru писала, что глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин объявил, что «Спутник V» может быть зарегистрирована в ВОЗ до конца ноября.

"Спутник V" вакцина ВОЗ европа ЕМА коронавирус Россия


 

Новости партнеров
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции "Площадь Восстания"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Посол ЕС заявил, что о политизации проблемы признания «Спутника ...
22 тыс. смертей, дополнительные коронавирусные койки и продление ...
В Петербурге ликвидировали подпольную нарколабораторию
Астролог перечислил сильные стороны каждого знака зодиака
Брак на спор и отсутствие любви: Шаляпин открестился от покойной жены
Правительство России одобрило повышение платы за капремонт
Петербуржцы старше 65 лет рекордно увеличили потребление мобильного интернета
В Петродворцовом районе утром от огня пострадала квартира