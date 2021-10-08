В Петербурге ликвидировали подпольную нарколабораторию

В Петербурге на Обводном канале на территории бывшего завода «Красный треугольник» нашли подпольную нарколабораторию.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые подозреваются в производстве и сбыте наркотических средств.

У задержанных изъяли три пакета с синтетическим наркотиком общей массой более 230 граммов, лабораторное оборудование и химические реактивы и прекурсоры для изготовления запрещенных веществ.

Сырье для изготовления наркотиков злоумышленники приобретали в магазине химических реактивов в Адмиралтейском районе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью полицейские совершили рейд по увеселительным заведениям Адмиралтейского района. «Уловом» стал покерный клуб и бар с синтетическими наркотиками.