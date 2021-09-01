Результаты рейда в центре Петербурга: подпольное казино и наркотики в клубе

Результаты рейда в центре Петербурга: подпольное казино и наркотики в клубе
Задержанные в покерном клубе на набережной канала Грибоедова. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Минувшей ночью полицейские совершили рейд по увеселительным заведениям Адмиралтейского района. «Уловом» стал покерный клуб и бар с синтетическими наркотиками.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, нарушения нашли в двух заведениях за ночь. Сначала стражи порядка обнаружили на набережной канала Грибоедова подпольное казино — покерный клуб. Азартные игры здесь организовывали обстоятельно: правоохранители изъяли 6 игровых столов, фишки, карты, ноутбуки, 34 тысяч рублей наличными, тетрадь, в которую записывались взносы и банковскую карту для зачисления средств игроков.

В момент, когда нагрянула полиция, в покерном клубе находились 28 человек, пятеро из которых, — мужчины в возрасте от 30 до 39 лет и 32-летняя женщина, — задержаны по подозрению в организации казино. По факту незаконного проведения азартных игр возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Еще одно неприятное открытие ждало полицейских в ночном клубе на Гороховой улице. На полу и за барной стойкой заведения лежали восемь пакетиков с синтетическим наркотиком. А за стойкой и в подсобке стояли два баллона с закисью азота — их изъяли, поскольку владельцы или сотрудники заведения могли использовать его как «веселящий газ» для посетителей.

Теперь хозяев привлекут и к административной, и к уголовной ответственности: дела возбуждены по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) и ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, реализация которых запрещена или ограничена). Все изъятое отправлено на экспертизу.

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Результаты рейда в центре Петербурга: подпольное казино и наркотики в клубе
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