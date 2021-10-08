Нобелевскую премию мира за 2021 год получил главный редактор «Новой газеты»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сегодня получил Нобелевскую премию мира. Вторым лауреатом в этой номинации стала филиппинская журналистка Мария Ресса, сообщают РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил факт получения Нобелевской премии мира.
«Он последовательно работает по своим идеалам, талантлив и смел. Это высокая оценка, мы его поздравляем», — заявил Дмитрий Песков.
Муратов стал третьим россиянином, который был удостоен премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в этом году Нобелевская премия в области физике досталась Сюкуро Манабэ, Клаусу Хассельману и Джорджо Паризи. Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции присудил исследователям награду за моделирование сложных систем.