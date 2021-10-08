«Евровидение-2022» пройдет в Турине

&#171;Евровидение-2022&#187; пройдет в Турине
Международный конкурс "Евровидение" в 2022 году было принято провести в итальянском городе Турине. Фото: instagram.com/maneskinofficial/

Международный конкурс «Евровидение» в 2022 году было принято провести в итальянском городе Турине. Об этом сообщает Ansa.

В 2022 году международный песенный конкурс «Евровидение» продет в столице региона Пьемонт на севере Италии — Турине. В мае Италия получила право следующей принимать у себя исполнителей с разных стран, который будут соревноваться за победу. От Италии выступала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni.

Заинтересованность в проведении мероприятия выразили 17 городов, а заявки подали 11. По итогам инспекций представители Европейского вещательного союза и RAI исключили кандидатуры шести городов. Рим тоже вошел в число исключенных городов.

«Евровидение» было создано по модели итальянского конкурса эстрадной песни в Сан-Ремо, организатором которого выступает RAI.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Дании с молотка ушла кассета с записью Джона Леннона. Как сообщается на сайте аукционного дома Bruun Rasmussen, покупатель стал обладателем кассеты, заплатив 370 тысяч датских крон (более 58 тысяч долларов). Начальная цена кассеты составляла 31 тысячу долларов.

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