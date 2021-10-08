«Евровидение-2022» пройдет в Турине

Международный конкурс "Евровидение" в 2022 году было принято провести в итальянском городе Турине. Фото: instagram.com/maneskinofficial/

Международный конкурс "Евровидение" в 2022 году было принято провести в итальянском городе Турине. Фото: instagram.com/maneskinofficial/

Международный конкурс «Евровидение» в 2022 году было принято провести в итальянском городе Турине. Об этом сообщает Ansa.

В 2022 году международный песенный конкурс «Евровидение» продет в столице региона Пьемонт на севере Италии — Турине. В мае Италия получила право следующей принимать у себя исполнителей с разных стран, который будут соревноваться за победу. От Италии выступала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni.

Заинтересованность в проведении мероприятия выразили 17 городов, а заявки подали 11. По итогам инспекций представители Европейского вещательного союза и RAI исключили кандидатуры шести городов. Рим тоже вошел в число исключенных городов.

«Евровидение» было создано по модели итальянского конкурса эстрадной песни в Сан-Ремо, организатором которого выступает RAI.

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