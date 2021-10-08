В октябре Петербург получит 250 автобусов на газомоторном топливе

До конца месяца в Петербург поставят 250 новых автобусов на газомоторном топливе, сообщил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Чиновник напомнил на X Петербургском международном газовом форуме, что автопарки Северной столицы уже получили 134 ЛИАЗа большой вместимости и семь МАЗ среднего класса. Более 100 автобусов уже вышли на петербургские маршруты. Оставшиеся машины примут до конца октября.

В городе на Неве уже больше года действует требования по закупке подвижного состава для городского транспорта только на экологичных видах топлива.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский перевозчик «Питеравто» получил 50 новых автобусов «Волгабас» большой вместимости, машины работают на сжиженном природном газе. Новые автобусы выйдут на маршруты в этом октябре.