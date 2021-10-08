Сын Игоря Талькова пришел защищать граффити с отцом от коммунальщиков

В Петербурге коммунальщики собираются закрасить граффити с певцом и поэтом Игорем Тальковым, которое накануне появилось на Литейном проспекте.

Граффити с музыкантом разместили на трансформаторной будке на Литейном проспекте, 37-39. Изображение не продержалось и двух дней: сегодня его начали закрашивать коммунальные службы.

Как сообщает «Аварийный Петербург», попрощаться с портретом музыканта пришел Игорь Тальков-младший. Он оделся в стиле отца, очевидцы даже сначала приняли его за двойника певца. Сын пытается защитить граффити, но у коммунальщиков стоит задача вернуть в первоначальный вид до конца сегодняшнего дня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Литейном проспекте петербургские художники создали граффити Игоря Талькова.