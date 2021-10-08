В аэропорту Пулково 8 октября задержали семь рейсов

Сегодня вечером, 8 октября, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются семь самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Липецка, Минеральных Вод, Казани, Калининграда, Москвы и Воронежа. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Липецка. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:55, однако время вылета сдвинули на 20:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Минеральных Вод. Вылет перенесли с 17:55 на 18:15.

Также задерживают рейс до Казани. Самолет должен был улететь в 18:25, но по факту ждать придется до 19:20. Вылет рейса до Калининграда перенесли с 19:00 на 19:25.

Время вылета самолета в Москвы отложили с 19:00 до 21:00. Другой самолет в Москву улетит не в 19:30, а в 20:00. Рейс в Воронеж отложили с 21:55 до 00:30 следующего дня.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково раскрыли кражу часов стоимостью почти 1 млн рублей.