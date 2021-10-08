Естественная убыль населения в России с начала года составила 595,3 тысячи человек

Уровень рождаемости с прошлого года почти не изменился. Фото: pixabay

Уровень рождаемости с прошлого года почти не изменился. Фото: pixabay

За первые восемь месяцев 2021 года естественная убыль населения в России составила 595,3 тысячи человек.

По данным Росстата, за год естественная убыль населения увеличилась на 71,6%. В январе-августе прошлого года показатель составил 346,9 тысячи человек.

Уровень рождаемости с прошлого года почти не изменился — в этом году к началу осени в РФ родились 928,2 тысячи детей. Это на 10,1 тысячи меньше, чем годом ранее.

Смертность также увеличилась: в прошлом году за восемь месяцев в России умерли 1,29 миллиона человек, а в этом — 1,52 миллиона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на 8 октября от COVID-19 в России умерло 209 752 человека. Цифра продолжает пугать своим количеством, но многие заболевшие также и выздоравливают. В список заразившихся по всему миру с начала пандемии попало 236 737 258 человек.