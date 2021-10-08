В День осьминога океанариум познакомил петербуржцев с Осей

В День осьминога океанариум познакомил петербуржцев с Осей
Осьминог Ося обитает в петербургском океанариуме. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

В петербургском океанариуме появился новый обитатель с Дальнего Востока — гигантский осьминог Дофлейна по кличке Ося. 8 октября, в День осьминога, в учреждении познакомили горожан с новым обитателем.

В океанариуме осьминог относительно недавно. Ося приехал в Петербург с Дальнего Востока, питается моллюсками, ракообразными, рыбой, любит кальмаров и креветок.

Заместитель начальника отдела эксплуатации Санкт-Петербургского океанариума Георгий Федоров рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что осьминоги обустраивают свое «жилище», складывают камни так, как им нравится. Тем же занимается и Ося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в океанариуме Северной столицы после завершения карантина случилось неожиданное, но приятное пополнение — дали потомство морские скаты-хвостоколы синепятнистые.

новости СПб океанариум осьминог


 

Новости партнеров
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В День осьминога океанариум познакомил петербуржцев с Осей
Синоптик: солнечная и золотая осень в Петербурге подошла к концу
Мотоциклист «залетел» под грузовик на Волхонском шоссе
В Петербурге среди госпитализированных с COVID 8-10% составляют вакцинированные
На акватории Дудергофского канала ликвидировали разлив нефтепродуктов
Естественная убыль населения в России с начала года составила 595,3 тысячи ...
Власти Италии не исключают допуск в страну туристов, вакцинированных ...
Названы районы Петербурга, где чаще всего происходят ДТП