В День осьминога океанариум познакомил петербуржцев с Осей

В петербургском океанариуме появился новый обитатель с Дальнего Востока — гигантский осьминог Дофлейна по кличке Ося. 8 октября, в День осьминога, в учреждении познакомили горожан с новым обитателем.

В океанариуме осьминог относительно недавно. Ося приехал в Петербург с Дальнего Востока, питается моллюсками, ракообразными, рыбой, любит кальмаров и креветок.

Заместитель начальника отдела эксплуатации Санкт-Петербургского океанариума Георгий Федоров рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что осьминоги обустраивают свое «жилище», складывают камни так, как им нравится. Тем же занимается и Ося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в океанариуме Северной столицы после завершения карантина случилось неожиданное, но приятное пополнение — дали потомство морские скаты-хвостоколы синепятнистые.