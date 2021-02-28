В океанариуме Петербурга впервые появился на свет морской скат

В ближайшее время малыша планируют перевести в общий аквариум к родителям и новым друзьям. Фото: ВКонтакте/ "Санкт-Петербургский океанариум"

В ближайшее время малыша планируют перевести в общий аквариум к родителям и новым друзьям. Фото: ВКонтакте/ "Санкт-Петербургский океанариум"

В океанариуме Северной столицы после завершения карантина случилось неожиданное, но приятное пополнение — дали потомство морские скаты-хвостоколы синепятнистые.

Родители малыша вскоре после закрытия океанариума для посетителей перебрались в темный аквариум. Спустя некоторое время, как отмечают сотрудники учреждения, темнота и отсутствие зрителей «сделали свое дело» — на свет появился маленький скатик. При рождении его размер составил всего 12 сантиметров, рассказывают в группе «Санкт-Петербургский океанариум» в социальной сети «ВКонтакте».

Сейчас новорождённый живет отдельно — размером он уже немного меньше взрослой особи. За юным скатом ведут пристальное наблюдение ихтиологи и аквариумисты. Специалисты отмечают, что это первый в истории океанариума приплод морских скатов — до этого потомством обзаводились только пресноводные виды.

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