Минздрав направил в ЕС документы для признания сертификатов о вакцинации

Минздрав России направил в представительство Европейского союза документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В настоящее время согласовываются детали визита представителей Европейского агентства лекарственных средств для сертификации препарата «Спутник V». Ожидается, что он состоится в декабре.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о политизации проблемы признания «Спутника V» в Европе речи не идет. Об этом заявил посол ЕС.